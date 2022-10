Virtus Entella, ecco Gaston Ramirez: il video dell'ex Sampdoria al lavoro con la squadra

Gaston Ramirez in campo con la Virtus Entella: il trequartista uruguaiano, ex Sampdoria, ha iniziato ad allenarsi con la squadra di Chiavari, che milita in Serie C nel girone B, per rimettersi in forma, dopo essere rimasto svincolato dal Monza, con cui nella scorsa stagione ha raggiunto la promozione in Serie A.

Il fantasista oggi ha partecipato alla sgambata dei "compagni", agli ordini dell'allenatore Gennaro Volpe: per ora, però, non è previsto il tesseramento coi "Diavoli Neri", ma solo la partecipazione alle sedute di allenamento, come da accordi con il patron Gozzi.