Vialli: quasi un anno dopo, il centro di Cremona illuminato dalle sue frasi

Si avvicina il primo anniversario della scomparsa di Gianluca Vialli, mancato a 58 anni al Marsden Hospital di Londra la mattina del 6 gennaio dopo sette anni di malattia. L'ex campione era molto amato a Genova, per le otto stagioni da calciatore trascorse alla Sampdoria, così come nella sua Cremona. E proprio la città natale ha dedicato a Vialli un omaggio simile a quello che Bologna ha riservato a Lucio Dalla, con le frasi della canzone che tutti conoscono come "Caro amico ti scrivo" ma che si intitola "L'anno che verrà" trasformate in scritte luminose che accendono le vie del centro.

Accade per queste feste natalizie anche per Cremona, illuminata da alcune delle frasi delle ultime interviste di Vialli. Un'iniziativa che ha indotto non pochi sampdoriani a partire da Genova per trascorrere una giornata in quella che non solo fu la città natale dell'amatissimo numero 9 di molti trofei, ma anche la cornice della formidabile impresa del 28 giugno 1989, con il 4-0 al Napoli di Maradona e la vittoria della terza Coppa Italia. "Una gita? Può darsi? Una vacanza? Una visita? Ma si avvicina di più - scrive sui social Agostino Mantero, uno dei leader del club 'Praini', autore della foto - ad un pellegrinaggio. C'è chi va a Roma per sentirsi più vicino a Dio, c'è chi va a Cremona per sentirsi più vicini a Luca, e provare a tenere teso quel filo che ci unisce, sperare che lui così possa ancora ricevere un brivido di affetto, infinitevolmente più piccolo paragonato all'amore che lui ha dato a noi, ma questo abbiamo".