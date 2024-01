Vialli, l'arrivo della sua famiglia al Carlo Felice: la moglie Cathry e le figlie Olivia e Sofia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La moglie Cathry White Cooper, le figlie Olivia e Sofia, non hanno voluto mancare al teatro Carlo Felice di Genova dove è andata in scena "My name is Luca, ballata per Vialli" allo scopo di "festeggiare", come hanno sottolineato tutti gli intervenuti, il grande campione scomparso ma anche per raccogliere fondi contro la Sla.

Ecco le immagini dell'arrivo della famiglia Vialli, che ha sempre vissuto con grande discrezione la vita di Gianluca, compreso l'ultimo e doloroso periodo della malattia.