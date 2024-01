Vialli, il nipote Riccardo a Telenord: "Sono sampdoriano, per noi della famiglia Genova è casa"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Abbiamo pianto durante lo spettacolo, ma lui sarebbe stato contento di uno spettacolo che lo ha ricordato in maniera gioiosa. Sono sampdoriano e per me e per noi della famiglia è bello che l'omaggio a Luca sia andato in scena qui. Ringrazio tutti per l'affetto".

Lo ha detto Riccardo Vialli, nipote di Gianluca Vialli, a Telenord dopo "My name is Luca" al Carlo Felice. Ecco l'intervista completa.