Via dell'Amore, Werdin (Federalberghi): "Accessi a pagamento? Bisogna chiarire che tipo di turismo si vuole avere in quel territorio"

"Non è tanto un discorso di emettere un biglietto di ingresso o meno: bisogna stabilire che tipo di turismo si voglia avere in quel pezzo di territorio. E' chiaro che, se non si incentiva quel tipo di turismo 'mordi e fuggi', non c'è bisogno che i 'non turisti' paghino il biglietto di ingresso" - così a Telenord il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin, che commenta la vicenda di fissare, da parte del comune di Riomaggiore, un biglietto di ingresso a pagamento per l'accesso alla nuova via dell'Amore, anche per le persone residenti nella provincia della Spezia