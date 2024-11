Via dell'Amore: partiti lavori ristrutturazione, riapertura entro Natale

Sono iniziati i lavori di ripristino e rinforzo delle strutture della Via dell’Amore, tra Riomaggiore e Manarola, danneggiate dai distacchi di rocce e materiali provocati dalle intense piogge di ottobre e dalle due allerte meteo. L’obiettivo è riaprire il sentiero panoramico tra Riomaggiore e Manarola entro Natale, restituendo così uno dei luoghi più suggestivi delle Cinque Terre ai visitatori.



Intervento coordinato dal Commissario di governo – Dopo i sopralluoghi tecnici, il Commissario di governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico e presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha firmato il mandato per l’avvio delle attività di ripristino. Il progetto sarà gestito dalla struttura commissariale regionale, con l’impiego delle ditte locali per ultimare le lavorazioni di rifinitura.



Un investimento di circa 300mila euro – La prima stima complessiva dei lavori di ripristino ammonta a circa 300mila euro. Durante l’intervento, sono previsti ulteriori disgaggi dalla falesia, necessari per il ripristino e il rinforzo delle barriere e della galleria paramassi nell’area più fragile della falesia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del percorso.



Finanziamento tramite introiti dei biglietti – L’intervento sarà realizzato grazie agli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso, che sono stati introdotti con la riapertura al pubblico della Via dell’Amore lo scorso agosto. Un progetto che sottolinea l’importanza di queste risorse, destinate a garantire la manutenzione e la gestione della Via dell’Amore, patrimonio dell'umanità Unesco, in collaborazione con il Comune di Riomaggiore.