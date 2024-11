Vertice decisivo per la nuova Giunta Bucci: Nicolò confermato alla sanità, attesa per l’assessore savonese

Dal tardo pomeriggio della domenica, Palazzo della Regione in Piazza De Ferrari è teatro dell’incontro decisivo per la formazione della nuova Giunta Bucci. Con la conferma di Massimo Nicolò alla Sanità, resta l’incognita su chi rappresenterà Savona nella squadra.



Conferma alla sanità – “Il nome dell’assessore alla sanità? Dai ragazzi, è quello che sapete tutti”, ha dichiarato Umberto Calcagno, commissario regionale UDC e unico a sbottonarsi, confermando la nomina di Massimo Nicolò, oculista personale del presidente Marco Bucci. Sebbene il nome di Nicolò circolasse già da tempo, questa conferma segna un passo avanti importante verso la definizione dell’assetto del governo regionale.



Arrivi al vertice – Il primo ad arrivare è stato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, in tenuta sportiva domenicale. Lo ha seguito Calcagno e, subito dopo, Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che ha salutato la stampa con un “buona domenica” sfoggiando un impeccabile cappotto blu. Quindi Ilaria Cavo, coordinatrice regionale di Noi Moderati e figura chiave del mondo politico che ha governato la Liguria negli ultimi nove anni, ha fatto il suo ingresso con jeans e un cappotto bianco.



Volti noti e assenze – In zona è stato avvistato anche Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, ma non presente per il vertice, insieme con l’assessore in pectore Alessio Piana della Lega, che ha evitato di fermarsi con la stampa. L’unico che non si è visto è Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega, probabilmente già entrato prima dell’arrivo dei giornalisti.



Posto per Savona – Il vertice della domenica sera promette di essere cruciale per delineare i dettagli della nuova Giunta. Con la conferma di Nicolò alla Sanità, l’attenzione ora è rivolta alla scelta dell’assessore savonese. Tra i vari nomi circolati, quello del sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, sembra essere il più accreditato per il ruolo, garantendo rappresentanza alla comunità savonese all’interno della nuova amministrazione.



Verso la decisione finale – Confronti e trattative si concentrano sugli ultimi dettagli della squadra, che potrebbe essere ufficializzata tra la serata della domenica e il lunedì mattina . Bucci punta a una Giunta operativa nel tempo più breve possibile: il primo Consiglio regionale è in programma (con ogni probabilità) per martedì 26 novembre. In quell’occasione Bucci presenterà il suo programma e la vita della nuova legislatura potrà formalmente cominciare.