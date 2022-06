Ventimiglia, sub colto da malore durante l'immersione: salvato dall'elisoccorso

di Marco Innocenti

Ora si trova in una camera iperbarica dell'ospedale San Martino di Genova

Un sub di 54 anni è stato colto da un improvviso malore oggi mentre era impegnato in un'immersione nelle acque di Ventimiglia. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 e, grazie all'intervento tempestivo dell'elisoccorso, è stata trasferito al San Martino in codice rosso. Con ogni probabilità il malore accusato dal sub sarebbe connesso ad una variazione troppo rapida della pressione, un fenomeno ben noto a chi pratica sport di profondità. Ora l'uomo si trova all'ospedale genovese, ricoverato in una camera iperbarica.