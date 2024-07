Ventimiglia: riprese trattative per rigenerazione porto turistico

In Comune a Ventimiglia sono riprese le trattative con Marina Development Corporation (Mdc), società attiva nella rigenerazione urbana connessa ai porti turistici, per l'interesse pubblico relativo al progetto di rigenerazione volto alla creazione di una nuova destinazione turistica sul lungomare e di altre opere legate allo sviluppo economico della società per un investimento complessivo stimato in circa 200 milioni. All'incontro, che si è svolto ieri a palazzo civico, alla presenza della maggioranza consiliare e del sindaco Flavio Di Muro, era anche presente una delegazione di Namira Sgr (società di gestione del fondo Bdf, che fa capo all'uomo d'affari olandese Robertus Thielen). Il novo ceo di Mdc Anselmo De Titta ha ripercorso in sintesi le tappe dell'articolato percorso progettuale, per concordare una soluzione di equilibrio che possa soddisfare gli interessi delle parti in gioco. "C'è la volontà di mettere a fuoco gli ultimi aspetti per dare il via a questo progetto che la città aspetta da tempo - ha detto -. Ritengo sicuramente positivo l'incontro svolto in Comune, ora si tratta di lavorare insieme per raggiungere nei tempi giusti il migliore risultato possibile". I progetti più importanti sono: "Marina di Ventimiglia", che si svilupperà su una superficie totale di 57mila metri quadrati e prevede più interventi, per un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro. Il principale, Borgo del Forte, interesserà l'area di Marina San Giuseppe, alle spalle del porto turistico di Cala del Forte. Dopo la messa in sicurezza preventiva del territorio qui sorgeranno un hotel cinque stelle di 70 camere - con palestra, centro benessere e ristorante fruibili e aperti al pubblico - e 60 appartamenti di pregio. Nell'ex scalo ferroviario del Campasso (30mila metri quadrati), inoltre, sarà realizzato Borgo del Forte Campus: un insieme di strutture con funzione didattico-sportiva e per il tempo libero.