Ventimiglia: perde il controllo dello scooter, cade e muore a 17 anni

di Redazione

Il ragazzo ha battuto la testa contro uno spigolo ed è morto sul colpo: inutili i soccorsi. Il diciottenne che viaggiava con lui ha riportato lievi ferite

Ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava insieme a un amico, è caduto e ha battuto la testa contro lo spigolo del marciapiede, morendo sul colpo. E' questa la ricostruzione dell'incidente avvenuto in via Nizza, sull'Aurelia, a Latte di Ventimiglia, in cui è morto un 17enne residente nella città di confine.

Il giovane era in sella al proprio scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva. E' finito sull'asfalto, contro il marciapiede del lato opposto della corsia sulla quale viaggiava.

Mentre il 18enne che era con lui è rimasto ferito in modo non grave, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, il personale del 118 con un'ambulanza. Presenti i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

Lo scooter del giovane è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso, mentre la salma del giovane è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia.