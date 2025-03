Ventimiglia: migranti pensavano di andare in Francia, scoperti su un Tir a Ovada

Otto uomini, provenienti da Sudan, Tunisia ed Eritrea, sono stati scoperti all’interno di un autoarticolato fermato per un controllo sull’autostrada A26, nei pressi dell’area di servizio Stura Est. Il mezzo, partito da Ventimiglia, non era diretto in Francia, come i migranti speravano, ma viaggiava nella direzione opposta. Gli agenti della Polizia Stradale di Ovada, coordinati dal Centro Operativo di Genova, hanno aperto i portelloni e trovato i passeggeri nascosti, tutti maggiorenni e in buone condizioni di salute.

Intervento – Dopo la scoperta, è stato immediatamente allertato il personale sanitario del 118, che ha raggiunto il posto per verificare lo stato di salute dei migranti. Nessuno di loro presentava problemi particolari. Gli otto uomini sono stati accompagnati in Questura ad Alessandria per l’identificazione e le procedure di rito.

Destinazione sbagliata – Secondo le ricostruzioni, il gruppo intendeva attraversare il confine per entrare in Francia, ma ha erroneamente scelto un camion diretto verso l’interno dell’Italia. Una circostanza che ha portato al loro rintraccio da parte delle forze dell’ordine. Tutti e otto sono stati denunciati per ingresso illegale sul territorio dello Stato.

