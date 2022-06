Ventimiglia, il cadavere di un uomo ritrovato in largo Torino: ancora sconosciute le cause della morte

di Marco Innocenti

All'arrivo dei medici e dei poliziotti non c'era già più nulla da fare

E' stato trovato poco prima dell'alba in largo Torino, all'altezza della rotatoria a pochi metri dall'ex ufficio Iat a Ventimiglia il cadavere di un uomo. Si tratterebbe di un 49enne di origini irachene ma sulle cause della morte al momento non ci sono riscontri precisi. Fra i primi a dare l'allarme, un altro uomo che avrebbe dormito in strada nei pressi del luogo di ritrovamente del cadavere. Insieme a lui, poi, anche alcuni passanti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia e medici del 118 ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare, se non constatare il decesso. Ora gli inquirenti dovranno stabilire le cause della morte, che ad una primissina ricostruzione sembrerebbe avvenuta per cause naturali.