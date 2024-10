Ventimiglia: diciottenne nasconde due etti di cocaina, arrestato

I carabinieri di Bordighera e di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di diciotto anni perché trovato in possesso di cocaina. Il ragazzo, incensurato e residente a Firenze, è stato fermato verso le 18 di ieri sera durante un controllo di iniziativa da una pattuglia della Stazione di Bordighera, mentre percorreva via Romana a bordo della sua auto.

Notata l'agitazione del ragazzo, in parte ingiustificata in relazione alla natura del controllo che sino a quel momento poteva ritenersi una normale verifica di routine in tema di circolazione stradale, i carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo. All'interno dell'auto, in una scatolina nel vano portaoggetti, sono stati rinvenuti ventitré involucri contenenti altrettante dosi di cocaina pronte per essere cedute e oltre trecento euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Le attività sono proseguite anche a Ventimiglia dove il ragazzo è domiciliato. In un terreno incolto nella sua disponibilità sono stati rinvenuti altri cento grammi di cocaina. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Sanremo, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria: è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.