Ventimiglia: chiusa fase preliminare progetto nuovo lungomare

Si è conclusa con successo la fase preliminare di confronto per il progetto del lungomare di Ventimiglia. La Regione Liguria ha espresso parere favorevole, consentendo l'avanzamento di un piano che punta a trasformare l'area costiera della città in un polo attrattivo, con un mix di residenze, strutture ricettive e una scuola internazionale. La proposta si articola in due distretti: 'Borgo del Forte Waterfront', dedicato a residenze e servizi turistici, e 'Borgo del Forte Campus', che ospiterà una scuola internazionale in grado di accogliere circa 500 studenti, con annessi impianti sportivi e spazi per il tempo libero.





Partecipazione - L'incontro che ha sancito il via libera al progetto ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui l'assessore regionale all'urbanistica e pianificazione territoriale, Marco Scajola, e il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. Durante l'incontro, Scajola ha sottolineato l'importanza del progetto per la regione, evidenziando come si tratti di una delle iniziative più significative per il futuro della Liguria. "Il nostro compito è affiancare i comuni nella pianificazione e nel percorso per arrivare alla realizzazione di opere d'interesse collettivo", ha dichiarato l'assessore.





Investimenti e ricadute economiche - Il sindaco Di Muro ha accolto con soddisfazione l'evoluzione positiva del progetto, evidenziando il forte interesse locale. "Questo è uno dei principali investimenti privati previsti in Liguria e per questo motivo è fondamentale il supporto della Regione", ha detto. Di Muro ha inoltre annunciato una futura riunione con i promotori del progetto per approfondire le ricadute economiche e occupazionali che il waterfront potrebbe generare per la città e per tutta la regione. Il sindaco ha proposto anche di presentare il progetto al presidente della Regione, Giovanni Toti, per condividere e valorizzare ulteriormente gli impatti positivi a livello locale.





Prossimi passi - Ora, il passo successivo sarà l'incontro con i privati che investiranno nell'area, per definire nei dettagli la realizzazione del progetto. Sarà fondamentale anche il dialogo con la Sovrintendenza per garantire che tutte le operazioni siano in linea con le normative di tutela del territorio. Le istituzioni locali e regionali continueranno a lavorare a stretto contatto per garantire che l'iniziativa prosegua senza intoppi e che il progetto venga portato a compimento nei tempi previsti.

