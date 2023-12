Ventimiglia: 1 milione dalla Regione per i danni dell'alluvione 2019

Per far fronte ai danni dell'alluvione del 2019, Regione Liguria ha approvato un contributo di 1 milione 87.589,20 euro a favore del Comune di Ventimiglia per il consolidamento del tratto di strada comunale crollato in via Due Camini. La somma intende sostenere il Comune nel ripristino e nella messa in sicurezza della strada di collegamento per raggiungere la frazione di San Bernardo a Ventimiglia.

Il decreto 56/2023 a firma del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, come soggetto responsabile per l'emergenza per il dissesto idrogeologico in Liguria, è stato proposto dell'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone tiene conto del termine di completamento dei lavori per gli interventi maggiormente urgenti fissato al 30 novembre 2024. "Regione Liguria è vicina ai territori colpiti dalle alluvioni - spiegano Toti e Giampedrone -. Non solo nel superamento dei danni, ma anche nel processo di resilienza e messa in sicurezza. Ci siamo attivati fin da subito insieme al Comune di Ventimiglia e agi uffici competenti per sbloccare l'iter contributivo. L'obiettivo ora è riaprire via Due Camini entro la fine del 2024".

"Un contributo economico importante, che non era scontato riuscire a ottenere - ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro -. Siamo riusciti finalmente a sanare errori commessi in precedenza e che di fatto bloccavano il contributo regionale. In seguito ai danni strutturali avvenuti in via Due Camini erano state infatti prodotte dalla precedente amministrazione delle schede tecniche errate o contraddittorie. Abbiamo riconosciuto l'errore e dopo una serie di confronti con l'assessore Giampedrone e con gli uffici regionali otteniamo questo sostegno doveroso per la popolazione dei quartieri interessati. Nei prossimi mesi delineeremo il procedimento amministrativo per avviare i lavori di riapertura della strada".

"Non posso che essere soddisfatta - commenta Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega, già assessore comunale a Ventimiglia - per il via libera a dei lavori che erano attesi da tempo dal nostro territorio. Un obiettivo per cui ho lavorato da quando sono stata eletta. Grazie al presidente della Regione Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato della Protezione Civile, all’assessore Giacomo Raul Giampedrone e al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro”.