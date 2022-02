Venezia, la protesta della curva contro il ricordo di Zamparini

di Edoardo Cozza

Nel minuto di raccoglimento, i tifosi del settore più caldo si sono voltati di spalle per contestare l'ex presidente che lasciò i lagunari per il Palermo

Clamorosa protesta dei tifosi veneziani contro Maurizio Zamparini: nel corso del minuto di raccoglimento per ricordare l'ex presidente, i supporter della curva di casa si sono voltati di spalle come a contestare l'imprenditore, morto in questa settimana, che nel 2002 aveva lasciato i lagunari per acquistare il Palermo dopo, peraltro, essere stato a un passo dal prendere possesso del Genoa.

Quell'abbandono improvviso non fu mai digerito dalla tifoseria veneziana, almeno quella della curva, che ha deciso di non partecipare al momento di ricordo dell'ex presidente.