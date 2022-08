Venezia-Genoa 1-2, Portanova e Yeboah fanno volare il Grifone

di Marco Innocenti

La sblocca Portanova dopo una fuga di 50 metri, pareggia Johnsen su errore di Martinez e poi Yeboah la chiude definitivamente

Parte alla grande la stagione del Genoa che batte in trasferta il Venezia. Tre punti importanti arrivati al termine di una bella gara giocata a ottimi ritmi. Il Grifone nel recupero ha rischiato anche di prendere il gol del pareggio ma il Var ha giustamente annullato la rete per fuorigioco.

Vantaggio del Genoa con Portanova, nella ripresa pareggio dei padroni di casa con Johnsen e poi ecco il gol bellissimo di testa di Yeboah. Fanno festa i duemila sostenitori rossoblù presenti sugli spalti del Penzo.

RETI: 38′ Portanova, 67′ Johnsen, 86′ Yeboah

VENEZIA (4-3-3): Joronen 6, Zampano 5.5, Wisniewski 6, Ceccaroni 6, Zabala 5 (46′ Johnsen 7), Fiordilino 6, Busio 6.5 (69′ Andersen 5), Tessmann 5.5 (69′ Crnigoj 6) , Pierini 5.5, Novakovich 5.5, Haps 5. ALL: Soncin 6.5

GENOA (4-3-3): Martinez 6.5, Hefti 5.5, Bani 6, Dragusin 6.5, Pajac 6, Badelj 6, Frendrup 6, Portanova 7 (71′ Yalcin 6), Albert 6.5, Coda 6 (80′ Jagiello 6), Ekuban 6.5 (72′ Yeboah 7). ALL: Blessin 7

ARBITRO: Irrati 6.5

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Gudmundsson, Zampano, Busio, Ceccaroni, Bani, Crnigoj D.

Le formazioni:

VENEZIA: Joronen, Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Zabala, Fiordilino, Busio, Tessmann, Pierini, Novakovich, Haps. A disposizione: Mäenpää, Bertinato, Modolo, Svoboda, Ullmann, Haps, Crnigoj, Andersen, Leal, Bjarkason, Connolly, Hasanbegovic, Mikalesson, Pier. Allenatore: Javorcic.

GENOA: Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Pajac, Badelj, Frendrup, Portanova, Gudmundsson, Ekuban, Coda. A disposizione: Semper, Vodisek, Sabelli, Czyborra, Vogliacco, Ilsanker, Galdames, Melegoni, Jagiello, Cassata, Yeboah, Yalçin. Allenatore: Blessin

5': Tiro di Zampano che termina alto

14': Cross di Portanova, Ekuban cerca la zampata in allungo ma non ci arriva per un soffio e l'azione sfuma

17': Gran parata di Joronen sul tiro di destro di Ekuban: Genoa vicino al goal ma la palla scavalca la traversa e termina sul fondo

31': Tiro di Frendrup, fuori bersaglio

37': GENOA IN GOL!!!Fuga di Portanova che salta anche Joronen e segna il vantaggio rossoblù depositando in rete la palla da posizione defilata

45': Finisce qui il primo tempo.

Si riparte!

54': Cartellino giallo per Gudmundsson per un fallo su Busio

56': Venezia pericoloso con Johnsen che sbaglia clamorosamente graziando il Genoa

67': pareggio del Venezia: punizione di Pierini, Martinez respinge male, Johnsen si avventa sulla palla e batte a rete.

71': Genoa molto pericoloso in contropiede, bravo Ekuban ad andare via sul fondo, tocco nel mezzo per Coda e palla a Gudmundsson che mette a sedere due difensori e calcia ma trova il portiere pronto

78': Ci prova ancora il Genoa con Yalcin, appena entrato, che è bravo ad andare via sulla destra, il tiro di Badelj esce sul fondo

83': Bani vicinissimo al gol con un colpo di testa dopo un corner battuto dalla destra

88': GENOA IN VANTAGGIO: Yehoah va via centralmente, serve Gudmundsson sulla sinistra che è bravissimo a scodellare un pallone morbido che lo stesso Yeboah spedisce in rete

4 minuti di recupero

94': Pareggio del Venezia annullato per fuorigioco dal var.