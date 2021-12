Variante Omicron, impennata di nuovi contagi in Gran Bretagna e Sudafrica. In Italia siamo a 9 casi accertati

di Marco Innocenti

In Inghilterra, su 22 casi, 12 sono stati registrati in persone con doppia dose vaccinale e 6 in persone non vaccinate. I decessi però restano sotto controllo

Se da un lato la contagiosità della variante Omicron fa paura, dall'altro però si sta rilevando con sempre maggior chiarezza come la nuova evoluzione del virus Sars-Cov-2 potrebbe essere decisamente meno aggressiva delle precedenti. Resta però il fatto che, nei 38 paesi in cui è stata finora rilevata, la curva dei contagi sta riprendendo ad impennarsi. In Italia, ad oggi, i casi di variante Omicron registrati sono 9. Ieri, il primo caso anche in Lussemburgo mentre in Portogallo si è già arrivati a 34.

Situazione ben più grave invece in Gran Bretagna, dove i casi confermati di Omicron sono saliti a 150, più che raddoppiando in meno di 24 ore. Solo in Inghilterra, infatti, ai 29 casi di due giorni fa, se ne sono aggiunti altri 75 e molti di questi sono stati riscontrati in persone che non hanno effettuato di recente viaggi all'estero. Segno insomma che la variante sta iniziando a circolare all'interno del paese.

Secondo Jenny Harries, direttrice dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza della Salute, dei 22 casi di omicron rilevati al 30 novembre, ben 12 (cioé il 55%) si sono registrati in persone che avevano completato il ciclo vaccinale con 2 dosi, 6 in persone non vaccinate e 2 in persone con una sola dose. Delle altre due persone, non si conosce lo status vaccinale. In Inghilterra, però, sottolineano le autorità, la quota dei vaccinati è di gran lunga superiore a quella dei non vaccinati, quindi l'elevata percentuale degli infetti registrata tra i vaccinati non indica necessariamente che la variante Omicron sia resistente al siero.

In Sudafrica, intanto, il numero dei casi covid è salito, in sole 24 ore, di oltre 16mila unità, portando il numero dei contagiati nel paese a più di 3 milioni. Il 72% dei nuovi casi risiede nella provincia del Gauteng, la più popolosa di tutto il paese, con la capitale Pretoria e la città di Johannesburg, vero centro economico della nazione. Nonostante l'impennata dei contagi sia imponente, però, nello stesso giorno si sono registrati appena 25 decessi.