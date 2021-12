Vallecrosia, esplosione in una palazzina. Un ferito

di Redazione

All'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas. Presenti sul posto i vigili del fuoco e personale sanitario

Esplosione intorno alle 18 in una palazzina di San Biagio della Cima, nell'entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia. Una persona sarebbe rimasta lievemente ferita.

Danni ingenti alla struttura, in particolare alla facciata dell'edificio. All'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas. Presenti sul posto i vigili del fuoco, con il personale sanitario e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e l'agibilità dello stabile, che è stato sgomberato a scopo cautelativo.