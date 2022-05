Valle Stura, improvviso temporale autorigenerante. A Masone 169,6mm di pioggia in pochi minuti

di Redazione

Intenso temporale autorigenerante questa mattina appena alle spalle della Valle Stura. In pochi minuti sono caduti diversi millimetri di pioggia come non accadeva da tempo. Le centraline hanno fatto registrare il picco nella stazione di San Pietro di Masone con 169,6 mm.

Ma si è trattato di un fenomeno molto localizzato basti pensare che a Vallechiara, leggermente più a nord, ne sono caduti solo 55,8.

Il torrente Stura si è improvvisamente gonfiato senza però destare alcuna preoccupazione.