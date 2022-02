Vado Ligure, nuove assunzioni al Container Terminal

di Redazione

Saranno 15 i posti disponibili con un bando per un corso gratuito di specializzazione per operatore polivalente: il 60% dei partecipanti entrerà in organico

Proseguono le assunzioni al nuovo Container Terminal di Vado Ligure. È fissata infatti per lunedì 28 febbraio alle ore 12.00 la scadenza del bando per il corso gratuito di specializzazione per “Operatore polivalente terminal” organizzato dall’agenzia di formazione Isforcoop per Vado Gateway, società che gestisce il Container Terminal di Vado Ligure.

Sono 15 i posti disponibili riservati a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo e persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, senza alcun vincolo di età (titolo di studio richiesto: obbligo scolastico assolto; titoli preferenziali a parità di punteggio: possesso di patente C e E per condurre automezzi destinati al sollevamento e trasferimento containers).

Il corso, cofinanziato Fondo Sociale Europeo attraverso Regione Liguria e Alfa Liguria, ha una durata di 240 ore di cui 60 ore di teoria in aula, 110 ore di modulo teorico/pratico da svolgersi su turni presso la piattaforma terminal di Vado Gateway e 70 ore di stage presso Vado Gateway.

Le attività verranno svolte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Vado Gateway assumerà il 60% dei partecipanti che termineranno con profitto l’attività formativa e conseguito l’attestato di riferimento.

L’Operatore polivalente terminal è una figura professionale addetta al carico, scarico, trasporto, stivaggio e immagazzinamento di containers e merce di diverso tipo, nei terminal portuali e nei magazzini ad esso collegati. I nuovi operatori che verranno assunti lavoreranno sulle gru a cavaliere e sui carrelli elevatori, mezzi utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei container in banchina.

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione scaricando la documentazione dal sito www.isforcoop.it ed inviandola esclusivamente tramite mail all’indirizzo corsisavona@isforcoop.it, inserendo nell’oggetto “Corso operatore terminal Linea C”.

Le selezioni dei candidati si terranno presso la sede di Isforcoop di Savona (Via Baracca 1 r). La data della prova scritta e della prova orale verranno comunicate, ai candidati iscritti, tramite e-mail e saranno inoltre indicate sul sito.

Il nuovo corso di specializzazione per “Operatore polivalente terminal” si inserisce nell’ambito della collaborazione tra Vado Gateway e Isforcoop relativa a specifici programmi di formazione per disoccupati promossi dalla Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).

Una collaborazione che si è concretizzata negli anni con l’apertura di otto bandi di formazione gratuita. Vado Gateway sta valutando la possibilità di attivare nuovi percorsi in futuro.