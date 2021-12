Vado Ligure, arriva il traghetto di Corsica Ferries con 23 persone positive

di Edoardo Cozza

La nave, partita da Olbia, giungerà presto nello scalo in provincia di Savona: i contagiati saranno trasferiti in maniera protetta in un covid hotel in Toscana

Giovedì 30 Dicembre 2021