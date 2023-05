Vado Ligure, fiamme in un silos nelle aree dismesse della centrale Tirreno Power

Un incendio di probabile origine incidentale è divampato a Vado Ligure, in provincia di Savona, all'interno del perimetro della centrale elettrica di Tirreno Power.



L'area interessata è controllata dalla ditta di mezzi pesanti Vernazza. Epicentro del fuoco, un silos in via di smantellamento, alimentato da condutture di grosso calibro fatte di gomma. Bruciando, la gomma produce una densa colonna di fumo nero é visibile da molti chilometri di distanza. Le forze dell'ordine sono sul posto: presenti i Vigili del Fuoco del comando di Savona, oltre ad ambulanze e polizia. Cause e dinamiche dell'incendio sono in fase di accertamento.

Le operazioni di spegnimento sono in corso. Secondo le informazioni più recenti, l'impianto produttivo della centrale non è interessato dal rogo. Sul posto anche un'autobotte dei Vigili del Fuoco di Genova.

Nonostante la portata delle fiamme, non risultano esserci feriti né intossicati. I pompieri stanno spegnendo le fiamme: a rogo estinto procederanno allo smassamento e alla bonifica dell'area. Sarà l'occasione per comprendere punto d'innesco e cause del rogo.