Vado Gateway: nuovo record con Cosco Shipping Nebula, nave da 21mila teu

Nuovo record al Container Terminal di Vado Ligure. Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo, presso la banchina deep sea della piattaforma vadese ha ormeggiato la M/V Cosco Shipping Nebula, la più grande nave portacontainer mai operata dal terminal dall’avvio dell’operatività avvenuto nel 2020.

Con i suoi 400 metri di lunghezza, una larghezza di 58,6 metri e una capacità di oltre 21.000 TEUs, la M/V Cosco Shipping Nebula, operata dalla compagnia di navigazione COSCO Shipping Lines, ha superato il precedente primato di 15.000 TEUs e 368 metri di lunghezza raggiunto per la prima volta nel 2021.

La portacontainer, approdata a pieno carico presso il terminal contenitori di Vado Ligure, è attualmente impiegata nel servizio dell'Ocean Alliance che collega l’Asia con il Mediterraneo ed è giunta per una spot call dopo gli scali a Singapore, Yantian, Hong Kong, Kaohsiung, Shanghai, Qingdao.

Daniela Mossa, Commercial Manager di Vado Gateway e Reefer Terminal, ha dichiarato: "L'arrivo della M/V COSCO Shipping Nebula rappresenta un momento storico per Vado Gateway ma, più in generale, per l’intero sistema portuale Vado Gateway, l’unico nell’Alto Tirreno a poter disporre di fondali fino a 17,25 metri capaci di accogliere ed operare senza limitazioni anche le grandi navi di ultima generazione a pieno carico".

"Ringraziamo innanzitutto Cosco Shipping Line per la fiducia - ha proseguito Daniela Mossa - e siamo orgogliosi di questo importante traguardo raggiunto anche grazie alle sinergie che possiamo attivare con il vicino Reefer Terminal. Guardiamo con ottimismo al futuro, consapevoli dei nostri punti di forza e dell’elevato livello di servizio che siamo in grado di offrire al mercato in un momento in cui il settore è sotto forte pressione".

"Siamo riusciti a operare la nave immediatamente all'arrivo mettendo in campo la capacità dei nostri operatori e le dotazioni all’avanguardia di cui dispone il terminal" ha commentato Antonino Spezzano, Chief Operating Officer di Vado Gateway e Reefer Terminal. "Ma non sarebbe stato possibile raggiungere questo importante traguardo che segna un nuovo capitolo nella nostra storia senza il contributo del Comandante Matteo Lo Presti della Capitaneria di Porto e della sua organizzazione e degli attori dei servizi tecnico-nautici che operano all’interno del porto di Savona-Vado. A tutti loro va il nostro ringraziamento per il fondamentale servizio che offrono da sempre quotidianamente per il buon esito delle operazioni portuali".

Il Container Terminal di Vado Ligure è in grado di operare le Ultra Large Container Vessels senza alcun tipo di restrizioni né attesa in rada.

