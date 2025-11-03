Vaccino antinfluenzale, Ordine Medici in campo per promuovere l'immunizzazione

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova scende in campo per promuovere la vaccinazione antinfluenzale tra i professionisti della salute e i cittadini.

Mercoledì 5 novembre, dalle 18 alle 20, i consiglieri dell’Ordine riceveranno il vaccino nella sede dell’OMCeO Genova, diventando testimonial della campagna di immunizzazione “Non farti INFLUENZAre... Vaccinati e proteggi i tuoi pazienti – Sul vaccino influenzale, l’Ordine ci mette la faccia”, realizzata in collaborazione con ASL 3 Genovese.

L’obiettivo è duplice: ricordare ai medici e agli odontoiatri l’importanza deontologica di vaccinarsi ogni anno e sensibilizzare l’intera popolazione, in particolare in una stagione in cui si prevede una forte ripresa dei virus influenzali.

«I professionisti della salute – sottolineano dall’Ordine – sono tra i primi a dover dare l’esempio, per tutelare se stessi e i propri pazienti, soprattutto i più fragili per età o patologie croniche».

Durante l’iniziativa, personale medico e infermieristico somministrerà le dosi di vaccino ai consiglieri, che saranno fotografati e ripresi durante la vaccinazione. Le immagini saranno poi diffuse sui social network, sul sito ufficiale e sul bollettino dell’Ordine, per amplificare il messaggio di responsabilità e prevenzione.

