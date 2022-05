Università di Genova: Pietro Pavese nuovo prorettore

di Redazione

Il docente sostituisce Lara Trucco, che si è dimessa dopo l'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sui presunti bandi pilotati per cattedre

L'Università di Genova ha un nuovo prorettore agli affari legali e generali. Si tratta di Marco Pietro Pavese, docente di giurisprudenza, ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità.

Pavese sostituisce Lara Trucco, che si è dimessa dopo l'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'inchiesta sui presunti bandi pilotati per cattedre e assegni di ricerca.

Intanto, l'inchiesta procede. Sono attese, infatti, in questi giorni le decisioni del giudice per le indagini preliminari sulle richieste di interdizione per i professori coinvolti. Le accuse a vario titolo sono turbata libertà di scelta, traffico di influenze illecite, rivelazione di segreti d'ufficio.

Secondo l'accusa i concorsi venivano tagliati su misura per fare vincere i candidati amici. L'inchiesta è partita dopo gli esposti di una candidata, che, pur avendo i requisiti, era stata esclusa da un concorso. Questo ha portato la guardia di finanza lo scorso 28 aprile a procedere con le perquisizioni all'università.