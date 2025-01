Unione Europea, l'energia solare supera per la prima volta il carbone

L'energia solare ha superato il carbone nella produzione di elettricità dell'Ue nel 2024, con la quota di energie rinnovabili in aumento a quasi la metà del settore energetico del segmento, secondo un rapporto pubblicato oggi. Nel frattempo la produzione di gas è diminuita per il quinto anno consecutivo e l'energia alimentata da combustibili fossili è scesa a un "minimo storico", ha affermato il think tank sul clima Ember nella sua European Electricity Review 2025.

Trasformazione in atto - "Il Green deal europeo ha portato a una profonda e rapida trasformazione del settore energetico dell'Ue", ha affermato il think tank. "L'energia solare è rimasta la fonte di energia in più rapida crescita nell'Ue nel 2024, superando per la prima volta il carbone. L'energia eolica è rimasta la seconda fonte di energia dell'Ue, sopra il gas e sotto il nucleare".

Il dettaglio dei numeri - Nel complesso, la forte crescita dell'energia solare ed eolica ha aumentato la quota di energie rinnovabili al 47%, rispetto al 34% del 2019. I combustibili fossili sono scesi dal 39 al 29%. "Un'impennata nella generazione eolica e solare è la ragione principale del declino della generazione fossile. Senza la capacità eolica e solare aggiunta dal 2019, l'Ue avrebbe importato 92 miliardi di metri cubi in più di gas fossile e 55 milioni di tonnellate in più di carbone fossile, con un costo di 59 miliardi di euro", afferma il rapporto.

Crisi del carbone - Secondo Ember, queste tendenze sono diffuse in tutta Europa, con l'energia solare in progresso in tutti i paesi dell'Ue. Più della metà ha ormai eliminato il carbone, il combustibile fossile più inquinante, o ridotto la sua quota a meno del 5% del proprio mix energetico.

Cambio della guardia - "I combustibili fossili stanno perdendo la loro presa sull'energia dell'Ue", ha affermato Chris Rosslowe, autore principale del rapporto. "All'inizio del Green Deal europeo nel 2019, pochi pensavano che la transizione energetica dell'UE potesse arrivare dove si trova oggi; l'eolico e il solare stanno spingendo il carbone ai margini e costringendo il gas a un declino strutturale. Mentre la transizione elettrica dell'UE si è mossa più velocemente di quanto chiunque si aspettasse negli ultimi cinque anni, ulteriori progressi non possono essere dati per scontati" ha concluso Rosslowe.

