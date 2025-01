Una pioggia di meteore ha illuminato il cielo, nuvole permettendo si possono ancora ammirare

Lo scorso venerdì il cielo notturno è stato animato dalle Quadrantidi, uno degli sciami meteorici più intensi dell'anno, con un picco che ha raggiunto fino a 120 meteore all'ora.

Caratteristiche delle Quadrantidi – Le Quadrantidi sono note per la loro intensità e breve durata. Il radiante, ovvero il punto da cui sembrano originare le meteore, si trova nella costellazione di Boote, vicino all'Orsa Maggiore. Questo ha reso l'osservazione particolarmente favorevole nelle ore dopo la mezzanotte, quando il radiante era più alto sull'orizzonte nord-orientale.

Osservazione in Liguria – In Liguria, le condizioni atmosferiche durante il picco hanno influenzato la visibilità delle meteore. Nelle aree con cieli sereni e lontane dall'inquinamento luminoso, gli osservatori hanno potuto ammirare lo spettacolo celeste. Tuttavia, in zone con copertura nuvolosa o forte illuminazione artificiale, la visibilità è stata compromessa.

Consigli per l'osservazione – Sebbene il picco delle Quadrantidi si sia registrato venerdì, è ancora possibile osservarne la coda anche in questi giorni: chi volesse provarci è bene che scelga luoghi lontani dalle luci cittadine, come le alture dell'entroterra o le coste meno urbanizzate. Putroppo le previsioni, che parlano di cielo coperto, non sono del tutto incoraggianti: tuttavia in buona parte della regione dalla tarda serata le nuvole dovrebbero iniziare a diradarsi, per cui per gli appassionati di pianeti, stelle e meteore non tutto è perduto.

