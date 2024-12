Un calcio alla guerra: le religioni giocano a Serra Riccò per chiedere pace

Domani si terrà a Serra Riccò una giornata dedicata alla pace e al dialogo interreligioso. L’evento, dal titolo “Un calcio alla guerra”, è organizzato dalla Lega dei Musulmani Europei con il patrocinio di istituzioni locali e internazionali, tra cui il Comune di Genova e l’International Parliament for Safety and Peace. Attraverso il calcio, giocatori di diverse fedi si uniranno per promuovere tolleranza e convivenza pacifica.

Il programma– La giornata prenderà il via alle 10:00 con un torneo per bambini del 2012, che si concluderà alle 13:15, seguito da un pranzo. Nel pomeriggio, alle 15:00, inizierà la partita simbolica tra giocatori di Eccellenza appartenenti a diverse religioni. L’incontro, della durata di un tempo unico da 45 minuti, rappresenterà un momento di aggregazione culminante con una preghiera interreligiosa per la pace.

Premiazioni e ospiti illustri– Saranno premiate personalità di spicco per il loro impegno nel dialogo e nella convivenza pacifica. Tra i riconoscimenti più attesi ci sono quelli per l’Arcivescovo di Genova Mons. Marco Tasca, l’Imam Salah Hussein e il Rabbino Giuseppe Momigliano, che riceveranno un tributo per il loro ruolo nel favorire la cooperazione tra le religioni. Riconoscimenti speciali saranno attribuiti anche a sportivi, diplomatici e membri delle forze dell’ordine per il loro contributo alla prevenzione dei conflitti sociali e religiosi.

Un evento simbolico– Tra i momenti salienti della giornata, figura la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali. Il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la Sindaca di Serra Riccò Angela Negri e il Sindaco di Pizzo Calabro Sergio Pittito interverranno per sottolineare l’importanza del dialogo e dell’unità. Le premiazioni si terranno presso il Castello di San Cipriano, un luogo simbolico scelto per ospitare anche la cena conclusiva, durante la quale verranno serviti piatti tipici della tradizione genovese e araba, come la focaccia e il cous cous.

Premi e riconoscimenti– Tra i numerosi premi che verranno assegnati, spiccano quelli per Modestino Preziosi, campione del mondo di ultramaratona, e per il Dr. Lamine Dianko, presidente di ACI-HumanRight presso gli uffici ONU. Saranno premiati anche rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale per il loro impegno sociale, con riconoscimenti a figure come il Commissario Superiore Giuseppe Giampiero e l’Agente Chiara Gambaro per il loro contributo all’integrazione culturale.

Valore educativo– L’evento vuole sottolineare il valore educativo dello sport come strumento di dialogo e rispetto reciproco. “Il calcio è un potente strumento per costruire ponti tra le culture”, hanno dichiarato gli organizzatori, evidenziando il potenziale del gioco come veicolo di messaggi positivi per le nuove generazioni.

Coinvolgimento internazionale– Un elemento distintivo di questa giornata è il coinvolgimento di ospiti internazionali. Saranno presenti in collegamento streaming i membri del Board della Lega dei Musulmani Europei provenienti da Regno Unito, Portogallo, Albania, Romania e Malta, rafforzando il carattere globale dell’iniziativa. La presenza di delegazioni internazionali evidenzia come il dialogo interreligioso e la pace siano temi universali.

Dettagli organizzativi– Il torneo giovanile, che si svolgerà durante la mattinata, vedrà la partecipazione di squadre composte da bambini di diverse culture e tradizioni, promuovendo il rispetto e la collaborazione fin dalla giovane età. Nel pomeriggio, il calcio d’inizio della partita degli adulti sarà simbolicamente dato da Modestino Preziosi, ulteriore testimonianza del legame tra sport e valori sociali.

Messaggio universale– “Nord e Sud si uniscono contro la guerra”, è il messaggio lanciato dall’iniziativa, che punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cooperazione e della comprensione reciproca. Concludere la giornata con una cena condivisa rappresenta il simbolo tangibile di unione e amicizia tra le diverse comunità.

