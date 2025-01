UFO: Liguria primatista in Italia per avvistamento oggetti volanti non identificati

L'Italia torna al centro dell'attenzione internazionale per una serie di avvistamenti UFO e droni che continuano a susseguirsi anche nel 2025. La Liguria si conferma tra le regioni più "attive", seguita da Campania, Sicilia e altre zone del Paese, con segnalazioni sempre più frequenti. A partire dalla fine del 2024, il Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM) ha registrato decine di avvistamenti, alcuni dei quali hanno scatenato ampio dibattito sui social e nei media.



Frequenza - La Liguria è la protagonista indiscussa degli avvistamenti UFO in Italia, con numerose segnalazioni arrivate a gennaio 2025. La regione continua a essere una delle più osservate, con avvistamenti di oggetti volanti non identificati che sembrano seguire un pattern di ripetizione. Le testimonianze parlano di luci misteriose e di forme geometriche impossibili da spiegare, che hanno scatenato l'interesse degli esperti del CUFOM. I video, che sono stati prontamente diffusi, mostrano oggetti volanti di varie dimensioni e movimenti erratici.



Altre regioni coinvolte - Non solo la Liguria, però: anche altre regioni italiane stanno vivendo un periodo di intensi avvistamenti. Tra queste, Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia, Lombardia e Umbria. I residenti di Marano (NA), per esempio, hanno filmato una serie di sfere che sembravano muoversi come onde nel cielo, mentre in Calabria e in Basilicata sono stati avvistati droni dal design inusuale, che hanno lasciato perplessi anche gli esperti. A Genova e in altre zone della Campania, sono stati avvistati oggetti sfuggenti e forme luminose che non trovano spiegazioni nel panorama aereo civile.



UAP e droni - li avvistamenti di UFO nel 2024 e 2025 non riguardano solo forme "classiche" di oggetti volanti, ma anche strani droni, alcuni dei quali con caratteristiche che li fanno sembrare più simili a tecnologie extraterrestri. In alcuni casi, gli oggetti emettono suoni cupi e misteriosi, un dettaglio che distingue questi avvistamenti da quelli tradizionali, solitamente silenziosi. Il CUFOM ha iniziato a raccogliere una serie di testimonianze, cercando di stabilire un nesso tra i diversi fenomeni. "La casistica si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli, che non possiamo ignorare", ha dichiarato Angelo Carannante, fondatore del Centro Ufologico Mediterraneo.



Indagini in corso - Nel frattempo, il team di CUFOM Investigations sta approfondendo tutte le segnalazioni, in particolare quelle relative agli UAP (fenomeni aerei non identificati) e ai droni misteriosi, che sembrano essere dotati di capacità di volo avanzate. La pubblicazione di nuovi video e foto è prevista nei prossimi giorni, alimentando l’interesse e le domande sulle origini di questi fenomeni. "Non possiamo più definire questi avvistamenti come semplici curiosità. Stiamo cercando di fornire spiegazioni scientifiche", ha aggiunto Carannante.

