Uefa Regions'Cup, Liguria protagonista del calcio dilettantistico europeo

Genova - La Lega Nazionale Dilettanti si proietta nella dimensione europea con la selezione della Liguria che rappresenterà l’Italia alla UEFA Regions’ Cup 2024/2025, la competizione europea che coinvolge le selezioni dilettanti regionali dei paesi aderenti all’UEFA. L’intermediate round della 13^ edizione della manifestazione continentale, riservata ai calciatori dilettanti dai 19 ai 40 anni, si giocherà dal 17 al 23 Settembre sui campi di Chiavari e Sestri Levante. Grazie all’impegno del Presidente della LND Liguria Giulio Ivaldi le Rappresentative Regionali di Croazia, Romania e Malta invaderanno festosamente la Liguria per giocarsi un posto nel Final Round. Ad attenderle la Rappresentativa ligure che si è guadagnata la partecipazione al torneo grazie al primo storico successo dell’Under 19 al Torneo delle Regioni del 2023.

La prima classificata si qualifica per la fase finale. L'Italia, dodicesima nel ranking del torneo, parte direttamente dalla fase intermedia composta da otto gironi formati da quattro squadre ciascuno. Una competizione dall’alto tasso di difficoltà se pensiamo che una rappresentativa italiana non supera il turno intermedio dal 2013.

La Liguria, inserita nel gruppo 8, giocherà in casa tutto il mini torneo. Il 17, 20 e 23 Settembre sui campi di Chiavari e Sestri Levante alle 17.00 si giocheranno le due partite di ognuna delle tre giornate del Girone. Il 17, 20 e 23 Settembre la Liguria affronterà rispettivamente Romania, Malta e Rijeka (Croazia). Il primo e terzo match a Chiavari, il secondo al “Sivori” di Sestri Levante.

Le tre partite della Liguria saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della LND e sulla homepage di repubblica.it. Sul sito ufficiale della LND tutte le notizie e le dirette testuali delle gare della Liguria.

Sono 36 le nazioni aderenti all’UEFA che hanno iscritto una propria squadra regionale alla competizione. L’organizzazione dell’intermediate round è stata voluta fortemente dal CR Liguria LND in accordo con la Lega grazie all’impegno dei rispettivi rappresentanti. Lo scorso 7 Dicembre a Nyon nella sede della UEFA si sono svolti i sorteggi degli otto gruppi dell’Intermediate Round alla presenza del numero uno del Cr LND Liguria Giulio Ivaldi e dei rappresentanti della LND centrale.

La prima classificata di ogni girone accederà alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di giugno o luglio 2025. La Liguria è all’esordio assoluto nella UEFA Regions’ Cup.

“Dopo il grande successo del Torneo delle Regioni, della Coppa Italia di Futsal e le finali di Beach Sprint, un nuovo appuntamento calcistico firmato LND arricchisce il palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport con l’imminente fischio di inizio della UEFA Regions’ Cup - afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova - Contando sul supporto del proprio pubblico, la rappresentativa ligure proverà a strappare il pass per la fase finale coltivando il sogno di conquistare un primo e storico titolo internazionale. Faccio i complimenti al Presidente del Comitato Regionale Giulio Ivaldi per l’impegno ed il grande gioco di squadra che ci ha visto protagonisti insieme in questo speciale anno sportivo della nostra città”.

“In primavera la Liguria ha ospitato il Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione di calcio dilettantistico in Italia che mancava sul territorio da 39 anni e ora, per la prima volta nella storia, siamo pronti per la Uefa Regions’ Cup, un evento internazionale che per una settimana vedrà in campo i migliori calciatori dilettanti di tre paesi europei e della nostra regione – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria, Simona Ferro – Avere sul territorio due appuntamenti sportivi del genere nello stesso anno non è banale e il merito è senza dubbio del Comitato Regionale della FIGC che ha saputo fare squadra con LND, UEFA e tutte le istituzioni politiche e sportive. Sono certa che la Uefa Regions’ Cup, proprio come il Torneo delle Regioni, sarà un grande successo e farà conoscere ulteriormente la Liguria oltre i confini nazionali”.

In occasione della Uefa Regions’ Cup la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti presenterà mercoledì prossimo a Sestri Levante il progetto ‘Vinciamo Insieme’ destinato ai giovani assistiti della A.B.E.O. Liguria ODV (Associazione Ligure del Bambino Emopatico e Oncologico) che, da più di quarant'anni, sostiene anche le famiglie che hanno deciso di rivolgersi all’Istituto Giannina Gaslini e che, arrivando da fuori Genova, hanno bisogno di un aiuto concreto di accoglienza, ospitalità e sostegno giornaliero.

Si tratta di un progetto innovativo volto a promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attraverso il calcio virtuale, che si propone di estendere la passione e i valori dello sport a contesti meno accessibili, utilizzando le tecnologie emergenti per abbattere le barriere fisiche e sociali.

La cerimonia ufficiale in terra ligure avrà luogo mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 18:30, presso l’Hotel Due Mari di Via Coro 18, a Sestri Levante (Genova).

LA FORMULA

Le Rappresentative regionali “amateur” delle 36 nazioni aderenti all’Uefa che hanno iscritto una propria squadra Regionale alla competizione si affrontano in due turni di qualificazione per arrivare ad una fase finale composta da otto squadre.

L’Italia, grazie al piazzamento al 12^ posto nel ranking UEFA viene promossa direttamente alla seconda fase (Intermediate round) organizzata in otto gironi (ognuno composto da quattro squadre), con un posto in palio per le final eight. Sarà quindi la Rappresentativa Liguria a partecipare alla prossima edizione della competizione. La selezione Under 19 del Comitato Regionale presieduto da Giulio Ivaldi ha vinto l’edizione del 2023 del Torneo delle Regioni giocato in Piemonte VDA, ottenendo così il diritto sportivo di rappresentare l’Italia nella UEFA Regions’ Cup 2024/2025.

PRINCIPI ISPIRATORI

La Uefa Regions’ Cup è la massima competizione europea per dilettanti che mette di fronte selezioni regionali formate da giocatori non professionisti. Attraverso questa competizione, l’Uefa si è posta obiettivi importanti:

1) Attribuire maggiore rilevanza, a livello nazionale ed internazionale, al calcio dilettantistico, che viene considerato un pilastro importante del calcio europeo

2) incentivare le Federazioni aderenti all’Uefa ad organizzare competizioni a livello nazionale per le rappresentative regionali dilettanti

3) organizzare eventi calcistici internazionali a promozione dei contatti tra le regioni, della comprensione e dell’accettazione reciproca, e di una maggiore conoscenza di altre culture e regioni.

LA STORIA DELLA COMPETIZIONE

L’attuale formula nasce nel 1999, grazie anche alla spinta politica della LND che fin da subito ha messo a disposizione dell’Uefa l’organizzazione in Veneto. Manifestazione perfettamente riuscita: non solo per la vittoria dei ragazzi veneti. L’ Uefa decide di dare alla neonata competizione una sua calendarizzazione stabile nel panorama europeo, con cadenza biennale.

Dopo il successo del Veneto nel 1999 che sconfisse gli spagnoli di Madrid in casa, l’Italia è tornata ad imporsi nel 2003 in Germania, quando la selezione del Piemonte Valle d’Aosta (che nel frattempo aveva vinto il Torneo delle Regioni 2000 e 2001) vinse in Germania (Wurtemberg) battendo in finale i francesi del Ligue du Maine.

Negli anni seguenti invece, solo eliminazioni al primo turno per le nostre squadre. Il biennio 2012/2013 è quello del terzo titolo nella competizione conquistato dall’Italia che diventa la Nazione più vincente del torneo continentale. Il Veneto si aggiudica infatti ai rigori la finale contro la Selección Catalana (Spagna) bissando il successo ottenuto nel 1999. Nel proprio girone dell’Intermediate round, giocato ancora una volta in casa, il Veneto ha battuto l’Easter Finland, il Western Estonia ed il Kujawsko Pomorski. Nell’edizione 2014/2015 il Lazio si è fermato all’Intermediate Round disputatosi in Bosnia dove ha affrontato le rappresentative regionali di Portogallo, Bosnia e Bielorussia. Non sono bastate 2 vittorie su 3 gare per accedere alle finali. Le ultime tre edizioni sono state tutte organizzate dall’Italia. Nel 2016/2017 anche la Lombardia, nonostante giocasse in casa, non è andata oltre il turno intermedio pur avendo conquistato 6 punti. Nel 2018 la dea bendata non ha sorriso alla Toscana che nonostante due successi ed il primo posto nel Girone, in coabitazione con altre due squadre, ha dovuto cedere il passo agli avversari per la peggior differenza reti. Il rammarico più grande per la Regione presieduta da Mangini, la vittoria sui polacchi del Dolnoslaski che poi avrebbero alzato il trofeo. Nell’ottobre del 2022 anche il Laziosi è dovuto fermare al turno intermedio raccogliendo un successo ed un pareggio. Fatale il ko con la Bavaria che poi ha conquistato la medaglia di bronzo nella fase finale.

TURNO INTERMEDIO

Gruppo 1: Polonia, Ucraina, Israele, Kazakhstan

Gruppo 2: Portogallo, Inghilterra, Finlandia, Lettonia

Gruppo 3: Serbia, Slovacchia, Galles, Macedonia del Nord

Gruppo 4: Irlanda, Svizzera, Irlanda del Nord, Georgia

Gruppo 5: Repubblica Ceca, Bosnia, Scozia, Albania

Gruppo 6: Turchia, Ungheria, San Marino, Slovenia

Gruppo 7: Spagna, Bulgaria, Bielorussia, Moldova

Gruppo 8: Croazia, Italia, Romania, Malta

GRUPPO 8: CALENDARIO E PROGRAMMA GARE

Martedì 17 Settembre – ore 17.00

Rijeka-Malta (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)

Romania-Liguria (Stadio Comunale di Chiavari)

Venerdì 20 Settembre – ore 17.00

Rijeka-Romania (Stadio Comunale di Chiavari)

Liguria-Malta (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)

Lunedì 23 Settembre – ore 17.00

Liguria-Rijeka (Stadio Comunale di Chiavari)

Malta-Romania (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)

ALBO D'ORO

1999 - Veneto (Italia); 2001 - Moravia (Repubblica Ceca); 2003 - Piemonte Valle d'Aosta (Italia); 2005 - Paesi Baschi (Spagna); 2007 - Bassa Slesia (Polonia); 2009 - Castiglia e Leon (Spagna); 2011 - Braga (Portogallo); 2013 - Veneto (Italia); 2015 – Eastern Region (Irlanda); 2017 Zagabria (Croazia); 2019 Dolnoslaski (Polonia); 2021 non disputata; 2023 Galizia (Spagna)

La UEFA Regions’ Cup è inserita nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.