Ucraina, pronta la missione umanitaria a Leopoli di Music for Peace

di Redazione

"Siamo abituati a portare direttamente gli aiuti nelle mani di chi ne ha bisogno. Lo abbiamo fatto in tutto il mondo e lo faremo anche questa volta"

Music For Peace, storica associazione genovese impegnata da anni nell'assistenza delle popolazioni nei paesi colpiti dalle guerre, si è attivata per istituire un canale diretto per portare aiuti in Ucraina, oltrepassando il confine e arrivando fino a Leopoli.

La missione sarà possibile grazie a un partenariato con una ong locale. "Il nostro statuto prevede che gli aiuti passino direttamente dalle nostre mani a quelle di chi ne ha bisogno, così abbiamo agito negli anni in Palestina, in Saharawi, in Sudan - spiegano gli organizzatori - grazie alla collaborazione con un'organizzazione ucraina potremo entrare come abbiamo sempre fatto".

Nei giorni scorsi Music For Peace aveva toccato da vicino il conflitto collaborando al trasferimento a Genova di tre studentesse universitarie ucraine, ora accolte dalla città.

La raccolta di generi di prima necessità, attivata in queste ore, sarà indirizzata su quello che è stato richiesto dagli addetti ai lavori: medicinali, medicali, solo alcuni tipi di alimenti, omogeneizzati. Attivato anche un conto corrente per raccogliere denaro.