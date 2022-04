Ucraina, parte stanotte la missione umanitaria della Cisl. Due container dal gruppo Spinelli

di Redazione

L'assessore Piciocchi: "Siamo in contatto continuo con le autorità di Odessa, abbiamo organizzato in modo da portare a Genova una cinquantina di persone"

Parte a mezzanotte la missione umanitaria in Ucraina finanzaita dalla Cisl Liguria, che ha allestito un pullman sul quale saliranno anche medici per dare supporto in caso di necessità ai profughi durante il viaggio di ritorno. All'iniziativa ha aderito in maniera tangibile il Guppo Spinelli che ha messo a disposizione due container che trasporteranno gli aiuti umanitari.

L’annuncio del sostegno della Cisl Liguria per aiutare il popolo ucraino era stato dal segretario generale ligure Luca Maestripieri durante il Congresso regionale a cui avevano partecipato Olga Grytsenko in rappresentanza della città e della regione di Odessa con i pieni poteri pet il coordinamento degli aiuti umanitari e Igor Mendelevich, vice ambasciatore onorario Odessa.

L'assessore Pietro Piciocchi spiega: "Siamo in continuo contatto con le autorità di Odessa, insieme abbiamo concordato questa operazione che ci dovrebbe consentite di portare a Genova una cinquantina di persone. Tantissime le associazioni e gli enti che ci hanno aiutato"