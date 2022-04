Ucraina, Mulè (Difesa): "Un incontro fra Draghi e Putin è auspicabile"

di Redazione

Il sottosegretario: "La possibilità è sul tavolo, soprattutto perché l'Italia si è proposta, ed è stata accettata dall'Ucraina, come gara per un processo di pace!

"Un incontro Draghi-Putin è auspicabile. C'è stato nei giorni scorsi un colloquio. E' sul tavolo un incontro tra i due, soprattutto perché l'Italia si è proposta, ed è stata accertata anche dall'Ucraina, come garante di un eventuale processo di pace".

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, stamani, in Comune a Imperia, a margine della presentazione del progetto di recupero delle ex Caserme Crespi, che diventeranno un polo amministrativo.

"Il che ci fa essere centrali nella risoluzione di una crisi che ci ha sempre visto dalla parte della pace - ha aggiunto Mulè -. E' un momento in cui gli sforzi si sono moltiplicati e si moltiplicano ogni giorno di più, per raggiungere il più presto possibile un accordo: innanzitutto, per il cessate il fuoco e subito dopo per una negoziato reale, che consenta all'Ucraina di rientrare nel pieno possesso della propria sovranità".

Conclude Mulè: "Come Italia non solo non dobbiamo rimproverarci nulla, ma siamo davvero orgogliosi di quello che come governo, Parlamento e Paese abbiamo fatto sia sul fronte diplomatico, che umanitario e militare, garantendo tutto l'appoggio che ci è stato richiesto in ambito Nato".