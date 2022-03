Ucraina, missione umanitaria di 12 giorni per i volontari dell'Associazione Carabinieri

di Marco Innocenti

Andranno al confine polacco per assistere i profughi diretti in Italia e assicurare loro un'adeguata sistemazione una volta giunti in Italia

