Ucraina, l'assessore Piciocchi: "Domani il via della missione umanitaria a Odessa"

di Redazione

Alla Diretta Live di Telenord l'annuncio della partenza dei due pullman. Lunedì sarà la volta di due container, dove troveranno posto anche due ambulanze. Nuovo appello per le donazioni

"Domani partiranno i pullman, lunedì i due container, che abbiamo finalmente trovato in un momento in cui non è facile". L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi, ospite della Diretta Live di Telenord, ha annunciato il via di un'altra iniziativa umanitaria della nostra città, questa volta verso Odessa, città legata dal gemellaggio con Genova. "Nei due container troveranno posto anche due ambulanze, una donata dall'isola d'Elba che ci ha chiesto ospitalità, l'altra da Quinto. I container saranno riempiti dei generi che ci hanno richiesto i rappresentanti della municipalità di Odessa. Tutta questa operazione viene coordinata con loro oltre ovviamente con il nostro Ministero degli Esteri per gli aspetti della sicurezza".

L'assessore si sente di fare un ringraziamento e anche un appello. "La generosirtà mostrata fin qui dai genovesi è veramente qualcosa di straordinario. Però queste missioni costano, e parecchio, ed abbiamo bisogno che continuino ad essere sostenute dalla solidarietà. Sulla home page del Comune di Genova si possono trovare tutte le indicazioni per partecipare alla raccolta fondi".