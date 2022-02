Ucraina, il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce: "Si fermi la guerra, parta un vero processo di pace"

di Maria Grazia Barile

Ferma condanna all'aggressione militare russa e adesione all'appello della Rete italiana Pace e Disarmo. Sabato manifestazione a Roma

Appello dell'Uisp (Unione italiana sport per tutti) per fermare la guerra in Ucraina affidato alle parole del genovese Tiziano Pesce, presidente nazionale: "La comunità internazionale, a partire dall’Unione Europea, nata per difendere la pace, condanni fermamente l’attacco della Russia all’Ucraina ed assuma forti iniziative politiche e diplomatiche. Una guerra che si consuma alle porte dell’Europa, che produrrà conseguenze pesantissime, morte, distruzione ambientale, costi pesantissimi dal punto di vista economico e geopolitico. Tutto questo, nel pieno ancora di una tremenda pandemia. Un tremendo attacco alla democrazia.