Sestri Levante: lascia Barilari, l'allenatore della storica promozione in C e della salvezza

Enrico Barilari lascia il Sestri Levante. Il 50enne tecnico di Levanto era "corsaro" da quattro anni, i primi due alla Under 19 e nel biennio successivo nella storia dell'Unione: prima dominando il campionato di serie D e vincendo il relativo scudetto di categoria, conquistando una leggendaria promozione in quella C da cui il Sestri mancava dal 1949, quindi ottenendo una salvezza anticipata di un turno sulla fine del torneo. Barilari ha portato la squadra a tagliare il traguardo tagliato pur giocando tutto il campionato fuori casa, da Carrara a Vercelli (spesso a porte chiuse) e perfino a Marassi in occasione del derby "casalingo" con la Virtus Entella, per l'indisponibilità del "Sivori" oggetto di lavori infiniti di adeguamento.

Sul futuro del tecnico, amatissimo dalla tifoseria, non ci sono certezze. L'ipotesi della fine di un ciclo è quella più probabile, mentre il Perugia ha appena riconfermato Alessandro Formisano.

Ecco il comunicato della società corsara: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che il rapporto con il responsabile tecnico della prima squadra, Enrico Barilari, non proseguirà per la stagione 2024-25. La società, nelle scorse settimane, ha offerto al tecnico un'estensione contrattuale biennale per continuare l'eccellente lavoro svolto in questi anni. Tuttavia, dopo un'approfondita valutazione, condotta in un clima di totale distensione e reciproca stima, l'allenatore ha deciso di declinare l'offerta, ritenendo conclusa la sua esperienza sulla panchina rossoblu. L'intero club desidera esprimere la propria gratitudine a Enrico Barilari per il contributo dato in questi splendidi tre anni e gli augura il meglio per il futuro della sua carriera".

Sull'individuazione del nuovo tecnico, il presidente Stefano Risaliti e il vice Vittorio Raffo sono pronti a effettuare sondaggi con allenatori di categoria.