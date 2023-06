Turismo Liguria, dopo i numeri record del 2 giugno trend positivo anche per luglio: 80% delle camere già prenotate

La Liguria si conferma una delle mete più amate della nostra penisola, già dalle previsioni ci si aspettava un ponte del 2 giugno da tutto esaurito e così è stato, con alberghi pieni già da oltre un mese. A invadere Genova e non solo tanti stranieri, prevalentemente americani e sulla scia dei mesi primaverili anche luglio sta registrando numeri importanti: con il 70% delle camere già prenotate nella città di Genova e con oltre l’80% di occupazione nelle due riviere.

“Ci avviamo quindi a confermare, se non a superare, le presenze dello scorso anno, già record per numero di turisti. Sarà un’estate in cui la nostra regione si confermerà regina del turismo, con le spiagge e gli approdi più belli del Paese per il 14esimo anno consecutivo. Un successo che non arriva soltanto grazie al mare pulito ma anche per un’accoglienza di qualità a basso impatto ambientale, con un’ampia offerta che va dall’outdoor alle nostre splendide riviere, senza dimenticare la rinascita della città di Genova, pronta a fare il boom di turisti anche grazie al suo patrimonio storico e culturale”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sull’andamento del turismo nella nostra regione.

Il primo giugno è iniziata ufficialmente anche la stagione balneare: “In questi mesi - conclude l’assessore al Demanio Marittimo Marco Scajola - ci siamo confrontati con i rappresentanti delle associazioni balneari liguri per capire le esigenze di un comparto fondamentale per l’economia ed il turismo della nostra regione al fine di valorizzare il nostro meraviglioso litorale e sostenere le attività che forniscono un servizio molto importante a beneficio di residenti e turisti. Oggi il mio augurio è quello che sia un’ottima stagione per i nostri stabilimenti che da anni investono sulle nostre bellissime spiagge”.