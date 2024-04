Tunnel di Velva, incontro fra Regione e Anas per confermare il 24 aprile come data di riapertura

E' previsto per la giornata di oggi un incontro fra Regione Liguria, Anas e i vari enti per confermare la data di riapertura della galleria Madonna della Guardia sulla statale 523 "Colle delle Cento Croci", chiamato anche traforo della Velva. La data già fissata in precedenza è quella del 24 aprile

“Oggi ci sarà una riunione con tutti gli enti coinvolti e anas e per confermare la data di apertura del tunnel in variante dell’abitato di velva al 24 aprile. Lo slittamento che è avvenuto precedentemente oggi trova dunque conferma in una data specifica. Stabiliremo in quanto tempo sarà aperta la galleria”- così l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone.

La galleria è attualmente interessata da lavori di restyling gestiti da Anas per un investimento di 29 milioni e 700mila euro.

Sul tema, la risposta del consigliere PD, Pippo Rossetti: “In estate molte persone usano il tunnel. Meglio tenere aperta la galleria qualche notte fino a mezzanotte per consentire alle persone di muoversi durante il periodo estivo. In questo modo i lavori termineranno invece che a gennaio 2025 a febbraio, non credo succeda nulla”.