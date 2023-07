TTS Italia presenta proposte per digitalizzare infrastrutture stradali

La digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto rappresenta un fattore chiave per favorire una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva del Paese.

Grazie a una diffusa digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto e` possibile migliorare la gestione dei nodi intermodali, la sicurezza stradale, visto il crescente numero di vittime e i target europei da rispettare, ma anche la qualita` dei viaggi sia per la mobilita` delle persone che delle merci. Solo per citare alcuni esempi.

Da qui il position paper di TTS Italia ”Soluzioni per la digitalizzazione delle infrastrutture stradali”, presentato oggi 12 luglio insieme al Viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Bignami, oltre che a rappresentanti di Città, Associazioni e Industria del settore lasciando spazio anche a Case Study di carattere pratico che hanno messo sotto i riflettori il lavoro fatto sul tema, tra gli altri, dalle città di Roma, Torino, Verona, Trento. Un documento che traccia il quadro normativo di riferimento, esamina le principali iniziative smart road (in primis i progetti C-ROADS Italy) implementate o in corso di implementazione dai gestori della rete stradale, e le principali criticità` che si stanno riscontrando per la relativa realizzazione, per arrivare a proposte concrete per velocizzare la digitalizzazione delle infrastrutture stradali grazie all’uso massiccio di Sistemi Intelligenti di Trasporto.

Proprio su criticità, ma anche prospettive si è incentrata la Tavola rotonda che insieme alla Segreteria Tecnica del Sottosegretario all’innovazione tecnologica, AGID, ANAS, AISCAT e PIARC ha sviscerato il tema discutendo sulle scelte politiche necessarie per la promozione delle smart road in Italia.

Per la Presidente di TTS Italia, Rossella Panero: “TTS Italia si focalizza sulle infrastrutture stradali che possono diventare Smart quando corredate di infrastrutture leggere ovvero tecnologie che le rendono intelligenti e quindi capaci di comunicare e scambiare dati e divengono una componente attiva per l’erogazione di servizi utili agli utenti delle strade. La diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) è un’azione chiave per rendere l’intero sistema dei trasporti più efficiente, più sicuro e confortevole. A breve la nuova Direttiva ITS sostituirà la Direttiva 40 del 2010 e noi auspichiamo che questo evento possa dare un forte impulso al processo di digitalizzazione delle infrastrutture stradali, estendendo implementazioni e sperimentazioni a tutto il territorio nazionale in modo da realizzare un’infrastruttura stradale completamente digitalizzata in grado di consentire l’erogazione di servizi C-ITS con continuità sull’intera rete stradale per una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.”