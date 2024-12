Tricapodanno, Piazza De Ferrari balla al ritmo del Deejay Time: oggi serata Rap e Trap

Entusiasmo alle stelle nella serata di ieri nel centro di Genova: piazza De Ferrari si è riempita con oltre 20mila persone per l'inaugurazione del Tricapodanno che, dopo tre sere di musica e festa, ci porterà nel 2025.

Evento d’apertura – La prima serata ha visto protagonisti Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella in console, regalando al pubblico uno spettacolo unico. La piazza gremita ha accolto appassionati non solo dalla Liguria, ma anche da altre regioni, trasformando il centro di Genova in una discoteca a cielo aperto. I locali della zona sono rimasti aperti fino a notte fonda e la stazione metro di De Ferrari è stata operativa fino all'1.30 per facilitare il deflusso dei partecipanti.

Dichiarazioni istituzionali – “È un colpo d’occhio veramente incredibile, bello vedere come tante persone abbiano risposto a questa iniziativa del comune di Genova,” ha dichiarato Pietro Piciocchi, vicesindaco Reggente di Genova. Ha poi ringraziato organizzatori, volontari e forze dell'ordine per il loro lavoro nel garantire un evento sicuro e ben organizzato. Simona Ferro, assessore alla Cultura della Regione Liguria, ha aggiunto: “Abbiamo visto una Genova che si apre ai suoi cittadini, alla regione e ai turisti. Sfatiamo il mito che i genovesi siano chiusi in sé stessi.”

Programma delle prossime serate – Stasera, 30 dicembre, sarà il turno della scena rap e trap con la serata Genova Rap in Piazza, dedicata ai giovani e agli amanti di questi generi musicali. La maratona musicale culminerà la notte di San Silvestro con le esibizioni di Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista, gli Ex-Otago e altri artisti, per dare l'addio al 2024 e accogliere il nuovo anno con entusiasmo.

Partecipazione popolare – Piazza De Ferrari si conferma il cuore pulsante degli eventi cittadini, richiamando un pubblico eterogeneo di tutte le età. L'iniziativa, organizzata congiuntamente dal comune di Genova e dalla regione Liguria, mira a promuovere il territorio e a rendere la città un punto di riferimento per il turismo e la cultura.

Sicurezza e logistica – L’evento si svolge con un imponente apparato organizzativo che include forze dell'ordine e volontari per garantire la sicurezza. Anche la viabilità è stata adattata, con l'estensione degli orari della metropolitana e la gestione del traffico per facilitare l'afflusso e il deflusso dei partecipanti.

Offerta turistica – Questo TriCapodanno non è solo un evento musicale, ma anche un'occasione per mostrare il volto accogliente della città. Genova punta a consolidare la sua immagine come destinazione turistica, proponendo un’offerta culturale e di intrattenimento che attira visitatori italiani e stranieri.

Verso il 2025 – Il gran finale di Capodanno rappresenterà il momento clou della manifestazione, con una lineup che promette di soddisfare gusti musicali diversi. Alessandra Amoroso, tra le artiste più attese, darà il via alla serata conclusiva, seguita da performance di grande impatto fino alla mezzanotte e oltre.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.