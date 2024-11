Treni: interrotta la Ventimiglia-Cuneo per un guasto sul tratto a gestione francese

Il traffico ferroviario sulla linea Ventimiglia-Cuneo, nel tratto Ventimiglia-Breil, è interrotto dal pomeriggio di ieri a causa di un guasto verificatosi all’altezza di Airole. Pur trovandosi in Italia, la località dipende dalle ferrovie francesi per la gestione della tratta. L'incidente ha comportato la cancellazione di tutti i convogli in partenza da Ventimiglia e diretti verso il Piemonte. Al momento, i tecnici sono al lavoro per risolvere il disguido, con l'auspicio di ripristinare la circolazione prima possibile, anche se non ci sono conferme ufficiali e il ripristino potrebbe subire dei ritardi.

La linea collega la riviera ligure di Ponente con Limone Piemonte e Cuneo, attraversando un tratto di territorio francese. Si tratta del secondo disservizio in pochi giorni: l’11 novembre scorso, infatti, il traffico ferroviario era stato interrotto a causa di uno sciopero indetto dal personale delle ferrovie francesi. Il blocco del traffico ferroviario sta causando disagi per numerosi passeggeri, per molti dei quali il treno è l’unico mezzo di collegamento tra la costa ligure e le Alpi piemontesi, visto che la strada statale 20 non consente ancora un accesso agevole al Piemonte.