Treni: guasto sulla Genova-Milano, ritardi fino a 90 minuti

La circolazione dei treni sulla linea Milano-Genova è rimasta sospesa dalle 12.20 alle 14 fra Tortona e Pavia per un guasto alla linea, risolto dai tecnici di Rfi poco prima delle 14. Questo ha creato ritardi ai treni fino a novanta minuti.

Commento di Edoardo Rixi - "Quando succede un blocco come quello che sta avvenendo sulla rete ferroviaria non c'è mai un unico motivo. Un tema è la vetustà della rete anche quella dell'alta velocità che ormai ha 25 anni. Altro tema è compendiare le presenze di traffico con le presenze di cantiere. In Germania per poter intervenire chiudono dei tratti per mesi. Io sono per una soluzione del genere, considerati anche gli interventi che abbiamo in programma, ma ci sono pro e contro. E poi c'è un terzo tema che è quello degli scioperi che bloccano il Paese e di questo con i sindacati ne abbiamo parlato". Così il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, durante l'evento "Muoversi nel futuro: l'intelligenza artificiale e la transizione energetica nei trasporti marittimi e terrestri" organizzato da Telenord all'Excelsior Palace di Rapallo, in programma oggi e domani.

Commento di Valentina Ghio - "Mentre Salvini oggi continua a parlare di Ponte sullo Stretto e di privatizzazioni ferroviarie, dopo che nei giorni scorsi è stato impegnato a pianificare l'uscita dell'Italia dall'organizzazione mondiale della sanita', i passeggeri affrontano il loro calvario quotidiano sui treni: oggi circolazione bloccata dalle 1220 alle 14 e ritardi fino a 90 minuti per un nuovo guasto sulla linea Milano-Genova fra Tortona e Pavia". Così in una nota Valentina Ghio deputata Pd e componente Commissione trasporti alla Camera "Ogni giorno ha il suo nuovo disastro - conclude -, ma nessuna risposta arriva dal Ministro dei Trasporti su come affrontare in modo serio e concreto il tema delle manutenzioni e degli interventi necessari per evitare il protrarsi di questa situazione fuori controllo".

Commento di Armando Sanna - "Ancora una giornata di passione per i pendolari liguri che si devono spostare tra Genova e Milano. La situazione è ormai allo sbando, non ci sono giorni in cui non si registrano ritardi, soppressioni di treni e disservizi. Serve un intervento deciso e risolutivo da parte del Ministero dei trasporti e della Giunta Bucci. I cittadini sono stanchi di sentire ricostruzioni fantasiose, come quella del Ministro Salvini sui sabotaggi alla linea, e promesse e prese di posizione a parole che poi non si tramutano in fatti, a partire dalla revisione del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Liguria che è ancora tutta da scrivere. Pendolari, lavoratori, studenti devono avere la garanzia e la possibilità di potersi spostare in tempi certi, non si può ogni giorno vivere di speranza. Serve una riorganizzazione del servizio in tempi brevi. Martedì, durante il consiglio straordinario sui trasporti, porteremo anche quest'ennesimo disservizio sul tavolo della Giunta e chiederemo che si intervenga per garantire ai cittadini un trasporto su ferro puntuale ed efficiente". Così il capogruppo in Regione del Partito Democratico, Armando Sanna.

