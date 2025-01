Tredici anni fa il disastro della Costa Concordia che spezzò la vita a 32 persone: una tragedia incancellabile

Sono passati già 13 anni dal disastro della Costa Concordia, uno degli incidenti marittimi più tragici e nebulosi della storia recente. Quella notte, tra il 13 e il 14 gennaio 2012, la nave da crociera Concordia, gioiello del gruppo crocieristico Costa, naufrago' a poche miglia dall'isola del Giglio: partita da Civitavecchia con destinazione Savona, non raggiungerà mai il porto ligure.

Il naufragio - Il comandante della nave era Francesco Schettino, alla guida di un gigante marittimo di 290 metri di lunghezza e circa 114mila tonnellate di stazza, costruita nei cantieri navali Fincantieri di Sestri Ponente, tra il 2004 e il 2006. A causa di un errore di manovra del comandante Schettino, la nave si avvicino' troppo alla costa, urtando gli scogli delle Scole, nei pressi dell'Isola del Giglio. L'impatto' aprì uno squarcio di 70 metri tra le lastre della nave, che comincio' presto a inclinarsi su un lato e solo per un miracolo non affondo'. Ma le vittime furono comunque numerose.

Le vittime - A bordo c'erano infatti circa 4200 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Il bilancio finale, dopo quella tragica notte, fu di 32 vittime e decine di feriti, oltre a persone rimaste traumatizzate negli anni successivi. Fu encomiabile tuttavia la risposta degli abitanti dell'isola, che si attivarono sin da subito per accogliere e aiutare i naufraghi

Il caso - La notizia del naufragio della Costa Concordia fece in poco tempo il giro del mondo, in particolare scateno' l'indignazione generale il comportamento del comandante Schettino, il quale abbandono' la nave ben prima di essersi assicurato che i passeggeri fossero in salvo. Il processo che segui' la tragedia porto' alla condanna di francesco Schettino a 16 anni di carcere per omicidio plurimo colposo, naufragio e abbandono della nave.

Il recupero - Le operazioni di recupero e rimozione della nave duro' oltre due anni: la Costa Concordia venne finalmente rimossa dal fondale marino nel 2014 e, dopo un lungo processo di smantellamento, le sue parti furono trasferite in Italia per la rottamazione.

Controversie - La manovra sbagliata da parte di Schettino nacque dalla richiesta da parte del maitre della nave, Antonello Tievoli, di omaggiare la propria madre con il famoso 'inchino', che consisteva nell'avvicinare l'imbarcazione più vicino alla costa di quanto fosse previsto. Incomprensioni nelle direttive, errori di comunicazioni, omissioni del segnale di pericolo e ritardi nell'evacuazione furono alla base della tragedia di 13 anni fa.

In memoriam - Le 32 vittime avevano età e nazionalità diverse, ognuna con una storia: la più piccola, Dayana Arlotti, aveva solo 6 anni, ancora da compiere. La più anziana, Giovanni Masia, ne aveva 86. L'ultimo corpo a essere stato recuperato fu quello di Russel Rebello, 32enne indiano che lavorava come cameriere: due anni e 10 mesi dopo il disastro della Concordia. Il disastro della Concordia porto' a un'altra vittima due anni dopo: il 1º febbraio 2014, durante i lavori per l'installazione dei cassoni sul lato dritto, un sommozzatore spagnolo è rimasto coinvolto in un incidente subacqueo, nel quale perse per dissanguamento: una gamba era rimasta incastrata fra le lamiere del relitto.

Cosa rimane - Tredici anni dopo in Italia nessuno dimentica quella tragedia, e l'immagine della nave accasciata su un fianco a poche centinaie di metri da Giglio Porto. La vicenda porto' a varie riflessioni in tema di sicurezza a bordo delle navi. Negli anni a venire, il gruppo Costa investì parecchio per migliorare i protocolli e le misure di sicurezza, con maggiore attenzione sulla formazione del personale, facendo affidamento anche alle moderne tecnologie. Rimane il fatto che la risposta da parte degli isolani fu un grande esempio di umanità e spirito di solidarietà da parte di una piccola ma forte comunità,

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.