Trasporto pubblico via mare da Varazze a Savona: la proposta che aggira le code in Aurelia

Al momento un sogno, ma nell'immediato futuro potrebbe diventare una realtà. E' quanto ideato da Bmc Sea, società di trasporto marittimo locale di passeggeri, tra le più attive nella regione, iscritta all’Unione Industriali della Provincia di Savona.

La giovane realtà imprenditoriale ha depositato formalmente in Provincia di Savona e in Regione Liguria un innovativo project financing di “Trasporto pubblico di linea Via Mare Varazze – Savona” finalizzato a decongestionare il traffico stradale quotidiano sull’Aurelia tra Varazze e Savona.

La Bmc Sea è promotrice del progetto e si presenta come operatore economico.

A illustrare il piano sono gli amministratori Claudia Barello ed Ettore Maffei: “Crediamo fortemente nella soluzione proposta, dunque ci siamo impegnati nel progetto e con il nostro capitale finanziario abbiamo provveduto ad acquistare una motonave trasporto passeggeri che costituisce l’essenza del progetto per l’effettuazione del servizio”.

Attualmente, il collegamento tra i due comuni è principalmente garantito dalla strada Aurelia, realizzata nel 1928 e ormai non più in grado di soddisfare la domanda in termini di traffico e affluenza. Inoltre, questo progetto si integrerebbe con le iniziative in corso come il progetto Waterfront di Levante a Savona.

Sin dai primi anni 2000, Il problema della viabilità stradale nel levante della Provincia di Savona, impegna le diverse Amministrazioni coinvolte che cercano da lungo tempo una soluzione. Nello specifico l’area delle Albisole rappresenta il fulcro del congestionamento stradale, essendo il punto di intersezione di tre direttrici: l’autostrada, l’Aurelia e la SS. 334 del Sassello con 33.000 veicoli transitanti al giorno (dati ricavati da uno studio del traffico del 2010).

Continua l’amministratore Claudia Barello: “Il progetto, volto a soddisfare l’interesse pubblico della provincia di Savona, offre dunque un’alternativa al trasporto su gomma, by-passando completamente l’area delle Albisole.”

Aggiunge Ettore Maffei: “Si prevede il collegamento da Molo dei Gozzi, nel porto di Varazze, alla Calata Marinetta, nel porto di Savona, e viceversa. Queste banchine risultano essere già predisposte all’operazione di imbarco e sbarco passeggeri; di conseguenza il progetto non avrà costi di realizzazione di opere infrastrutturali.”

La conformazione geografica della regione permetterebbe con il servizio di trasporto via mare di ottimizzare le distanze. Un servizio analogo viene già effettuato con successo sui 3 maggiori laghi d’Italia: Lago Maggiore, di Garda e di Como. Si tratta di un servizio efficiente, sicuro e sostenibile rivolto principalmente alla popolazione residente.