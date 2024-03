Trasporti, zone logistiche semplificate, Pd: "Il governo ha fatto perdere un anno e mezzo ai territori"

"Il sottosegretario Rixi e alcuni esponenti della maggioranza di destra vanno in giro sbandierando di aver finalmente istituito le Zone logistiche semplificate. La verità è purtroppo ben altra. Il governo Meloni ha approvato soltanto un dpcm in cui si ridefiniscono le regole per le Zls. Il ministro Fitto ha fatto perdere ai territori un anno e mezzo di tempo e opportunità di sviluppo per dare il via ad un regolamento le cui basi erano già impostate. Tra l'altro con una scelta che centralizza una materia che invece deve necessariamente essere condivisa con i territori, che in diversi casi hanno già progetti impostati". Lo scrivono in una nota la vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera e componente della commissione Trasporti, Valentina Ghio e il segretario del Pd Liguria Davide Natale.



"Questo vale anche per le Zls di Genova e della Spezia, che dopo aver scontato ritardi di impostazione da parte di Regione Liguria, sono ancora in alto mare per i ritardi clamorosi del Governo, ritardi che non sono colmati da questo dpcm, al quale deve necessariamente far seguito un lungo e articolato percorso attuativo, che non è ancora iniziato. Il Governo fa tanti proclami - concludono la Ghio e Natale -, ma la realtà è che sta facendo perdere opportunità di sviluppo fondamentali per la nostra Regione, nel consueto silenzio su un tema così importante del governatore Toti. Le opportunità che si verrebbero a creare con l'istituzione delle Zone logistiche semplificate sarebbero svariate a partire dalla crescita del lavoro e della movimentazione delle merci che produrrebbe maggiore ricchezza. Ma Toti tace".