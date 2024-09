Trasporti, Ghio (Pd): "Ferrovie, Salvini non provi a fare cassa con la privatizzazione"

"Le difficoltà che vive il settore ferroviario non possono costituire un alibi per avviare un percorso di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, al pari di quanto già tentato con Poste italiane. Il ministro Salvini dovrebbe invece preoccuparsi di migliorare il settore ferroviario con servizi efficienti e di qualità. Non pensi a fare cassa svendendo FS a scapito dei cittadini abbandonati nei disservizi, come è accaduto in questi mesi, con cancellazioni, ritardi, decine di migliaia di ore di interruzione di linea, con gli utenti lasciati soli senza informazioni nelle lunghe attese, anche in Liguria. Dove il tutto è avvenuto nel silenzio assordante della Regione, che nulla ha fatto per pretendere un servizio efficiente, ma si è sempre accontentata e nascosta dietro la scusa dei lavori, che non possono però essere l’alibi di tutti questi disservizi. E anche da Salvini nessuna risposta di miglioramento, ma di fatto un'ammissione di avvio privatizzazione. Le difficoltà devono essere l’occasione per valutare un piano di rilancio non la scusa per privatizzare un servizio”. Così la Vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Valentina Ghio, durante il Question Time al ministro Salvini sul ripristino del regolare funzionamento del trasporto ferroviario.