Trasport 493: Transpotec Logitec, Convegno mobilità e trasporti e Gic - Giornate del calcestruzzo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nella puntata di Transport 493 andiamo alla scoperta di una manifestazione che anticipa le ultime tendenze e novità del settore trasporto merci, si tratta di Transpotec Logitec, evento focalizzato sulla profonda trasformazione che sta vivendo il mercato: ossia la transizione energetica che spinge al cambiamento, alla connettività e innovazione e a migliorare prestazioni, sicurezza ed efficienza dei veicoli, mentre soluzioni di logistica integrata e nuove logiche intermodali cambiano profondamente gli scenari di business e le competenze richieste ai professionisti dell’autotrasporto. L’evento di riferimento in Italia con una forte vocazione internazionale, ubicato in quello che oggi è considerato il primo polo logistico nazionale e uno dei principali snodi logistici con i mercati europei-mondiali (la Lombardia). Transpotec Logitec è un salone di respiro internazionale con un focus in particolare su Europa, Bacino del Mediterraneo e Balcani e nuove interessanti opportunità per l’autotrasporto e per la logistica.

In questo fromat ci sono novità e anteprime di veicoli, prodotti, soluzioni, test drive di truck e commerciali leggeri, business matching, conferenze, formazione e momenti di aggregazione professionale e ludici della community di riferimento e raduni di decorati.

Abbiamo ascoltato la voce dell'organizzatrice Simona Greco, del ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, presente all'inaugurazione per parlare del futuro dei trasporti in italia e della sostenibiltà, ma anche dei problemi che riguardano il settore come il blocco sul Brennero e poi abbiamo sentito anche un espositore che è la Calogero Taibi per Kiepe electric, azienda che dal 1959 selezione customizza e commercializza componenti industriali e di processo, sistemi integrati e soluzioni di sicurezza anticaduta, antinciendio e per il trasporto pubblico elettrificato, insieme a Sandro Maciocia Amministratore delegato Kiepe electric Svizzera.

Siamo andati a seguire anche un convegno che affronta le sfide e i problemi che riguardano la mobilità e i trasporti sul territorio ligure. In particolare si è parlato di collegamenti tra porti in Italia e non solo, delle sfide europee in vista anche delle elezioni e delle infrastrutture che servono e vanno connesse tra loro modo da essere utili per l'economia del territorio. Altro tema affrontato è anche quello di soddisfare la domanda dei trasporti a Genova con l'applicazione di nuove tecnologie.

Questa puntata di Transport si conclude poi con il Gic, la più grande mostra convegno europea dedicata alle tecnologie, gli impianti, le attrezzature e i materiali per la produzione, la messa in opera e il ripristino del calcestruzzo, la prefabbricazione, e pavimentazioni continue e i massetti, la demolizione delle strutture in cemento armato, il riciclaggio e il trasporto degli inerti. Abbiamo ascoltato la voce di due aziende, una è Cifa che produce bettonierie e ha anche vinto il premio award gic per l'innovazione tecnologica, che ottimizza l'accoppiamneto tra la macchina e il camion e l'altra è Esg rent società di noleggio veicoli industriali che da molti anni ha avviato noleggio veicoli destinati al trasporto di calcestruzzo quindi bettoniere.