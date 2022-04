Transport, puntata 412

di Edoardo Cozza

Il focus sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica

Nella puntata 412 di Transport:

- La prima parte delle interviste che abbiamo realizzato durante l'evento 'Interporti al Centro': ai nostri microfoni il presidente Uir Matteo Gasparato e il suo predecessore Alessandro Ricci

- Con il presidente di Confitarma Mario Mattioli abbiamo parlato di transizione ecologica e banchine elettrificate

- Gian Enzo Duci, vicepresidente Conftrasporto, ci spiega cosa sta cambiando per i traffici commerciali con la guerra in Ucraina e con la recrudescenza del covid in Cina, a Shanghai.

Buona visione!